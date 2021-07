“Me pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos. Recuerdo la última vez que pedí una amnistía. Fue en la Tribuna Antimperialista. Un segundo antes de subir una autoridad me dijo que no lo dijera. Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas pedí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después (no por mi culpa) 70 vidas fueron libres. No sé cuántos presos habrá ahora, dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Ellos no tienen nada que cumplirme porque nada pedí. Ojalá nunca más se sientan fuera (deseo lanzado al aire)”, escribió Rodríguez, de 74 años, en su blog Segunda Cita.

El cantante también contó ahí un encuentro con el actor y dramaturgo Yunior García Aguilera (39) y su esposa, la productora cinematográfica Dayana Prieto.

Miles de personas en Cuba protestaron hace dos domingos, en varias ciudades de la isla y con reclamos muy diversos, en manifestaciones que el Gobierno juzgó impulsadas por Estados Unidos.

silvio-rodriguez.jpg Cuba: Silvio Rodríguez pidió libertad para "los que no fueron violentos"

García, director de Trébol teatro, fue quien pidió la entrevista con Rodríguez. El 11 de julio cayó preso cuando lideraba a un grupo de colegas artistas que protestó frente al estatal Instituto de Radio y Televisión (ICRT), y fue liberado un día después.

"El encuentro con Yunior y Dayana fue bueno, no exagero si digo que fraterno; hubo diálogo, intercambio, nos escuchamos con atención y respeto”, escribió Rodríguez.

Para el autor de enormes clásicos de la llamada “trova cubana”, lo más doloroso “fue escuchar que ellos, como generación, no se sentían ya parte del proceso cubano, sino otra cosa”.

“Me explicaron sus argumentos, sus frustraciones”, relató.

García también fue uno de los que el 27 de noviembre pasado iniciaron una protesta simbólica frente al Ministerio de Cultura, donde 300 jóvenes artistas exigieron libertad de expresión y ser escuchados.

"Tiene que haber más puentes, tiene que haber más diálogos, tiene que haber menos prejuicios; menos ganas de pegar y más deseos de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes”, añadió Rodríguez.