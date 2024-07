Deportan a diputado argentino de Venezuela antes de las elecciones

El legislador del PRO confió en su cuenta de X: "Bajé del avión en Caracas. La policía aeroportuaria me llevó a un cuartito. Me sacaron pasaporte y me dejaron ahí un par de horas. No me dejaban usar el teléfono ni sentarme pero tampoco me hacían ni una pregunta. Luego de eso me escoltaron a la otra punta del aeropuerto donde había un avión listo para salir y me dijeron la única frase: “Usted no es bienvenido en este país. Suba al avión”. Nada sorprendente en este régimen despreciable. A diario todos los venezolanos viven atropellos un millón de veces peores".

Embed Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela. — Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) July 26, 2024

Lo mismo les pasó a la senadora colombiana Angélica Lozano y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quienes denunciaron su deportación del país al que la congresista aseguró que llegó para reunirse con la líder opositora María Corina Machado y le quitaron el pasaporte durante una hora y media "sin argumentos ni información".

"María Corina Machado no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela", escribió la senadora del Partido Verde en su cuenta de X.

Lozano denunció ante la Cancillería colombiana que "violaron todos" sus derechos "sin argumentos ni información".

"Nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos dijeron nada. Nos devuelven a dos mujeres ecuatorianas y a dos jóvenes colombianos", afirmó en un video grabado mientras era escoltada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas.

Lozano agregó: "Nos están sacando sin ninguna razón (...) solidaridad con este país sufrido".

Según la senadora colombiana las autoridades venezolanas tampoco les dejaron usar el teléfono para hablar con el embajador "y nos embarcaron en un avión de regreso cuyo tiquete no compramos".

"La gente llora por el sueño de que vuelva la democracia. No hay mal que dure 100 años y este domingo tiene que salir este régimen de miseria. A votar por Venezuela", expresó.

También la exalcaldesa de Bogotá Claudia López denunció que fue deportada "arbitrariamente y bajo amenazas" a su llegada a Venezuela: "¡No se rindan hermanos venezolanos! Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. ¿Pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar!", expresó en sus redes sociales.

"Este país va a volver a ser libre, no se preocupen (...) El régimen se va a acabar el domingo", dijo López en un video compartido en su cuenta de X donde se la ve dentro de un avión y aplaudida por los demás pasajeros.

También mandó su "cariño, apoyo y solidaridad" a los líderes opositores y añadió: "Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad, y derrotar el régimen dictatorial de Maduro".

A lo largo del día se han sucedido denuncias de diferentes figuras políticas internacionales a quienes no se les ha permitido la entrada a Venezuela, que celebrará este domingo unas esperadas elecciones presidenciales.

Al vuelo de un grupo de expresidentes latinoamericanos que se dirigía a Venezuela este viernes, invitados por la oposición para seguir las elecciones, se le impidió despegar desde Panamá, mientras que también fue retenida una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) español en Caracas.

En los comicios del domingo participarán 10 candidatos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y el exembajador Edmundo González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, que lidera María Corina Machado, quien lidera la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales.