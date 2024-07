Donald Trump calificó de "rata" a George Clooney

"Ahora, el actor de cine falso George Clooney, que nunca estuvo cerca de hacer una gran película, se está metiendo en el asunto", señaló Trump en una publicación en su red social Truth Social, señalando que la estrella de Hollywood "se ha vuelto contra el 'Corrupto Joe' (Biden) como las ratas que ambos son". "¿Qué sabe Clooney de todo esto?", agregó.

El candidato republicano aseguró que Clooney emplea el discurso que usan los demócratas para afirmar que Biden -al que describió como "el peor presidente en la historia de Estados Unidos"-, salvó a la democracia estadounidense. Por el contrario, Trump considera que el actual mandatario estadounidense "fue quien utilizó las fuerzas del orden como un arma contra su oponente político", así como el responsable de crear "la inflación más devastadora en la historia" del país.

Afganistán y "loca política de fronteras abiertas"

Donald Trump también consideró que Biden avergonzó a su nación en Afganistán, además de permitir, con su "loca política de fronteras abiertas", que ingresaran ilegalmente a territorio estadounidense "millones de personas". "El Corrupto Joe Biden no salvó nuestra democracia, la puso de rodillas. Clooney debería salir de la política y volver a la televisión. ¡Las películas nunca funcionaron realmente para él!", concluyó.

Más adelante, Trump compartió un video en el que se muestra una combinación de una escena de la película 'Amor sin escalas' ('Up in the Air'), en la que actuó Clooney, y un fragmento de la primera entrevista que brindó Biden tras el primer debate presidencial.

"Aunque me gustaría estar aquí con mejores noticias, la verdad es que tú y yo estamos sentados aquí hoy porque esta será tu última semana de trabajo. Esto no es una evaluación de tu productividad. Intenta no tomártelo como algo personal", dice supuestamente Clooney a Biden, a lo que el presidente responde: "Bueno, acabo de tener una mala noche".

George Clooney, Julia Roberts y Barbara Streisand participaron en junio en un evento de recaudación de fondos para la campaña de Joe Biden, con el que lograron reunir más de 30 millones de dólares. De acuerdo con la agencia estadounidense de noticias AP, el evento tenía el objetivo de animar a los partidarios del candidato demócrata.