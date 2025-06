Donald Trump, sobre un posible ataque a Irán: "Nadie sabe lo que voy a hacer"

“Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer”, afirmó el republicano al ser consultado por una posible acción militar de su país. La frase, cargada de ambigüedad, se produjo luego de varios días de especulaciones sobre el rol que jugará Estados Unidos en el conflicto abierto entre Israel e Irán.

Trump reveló también que había ofrecido al régimen de Teherán un plazo de 60 días para negociar un nuevo acuerdo nuclear y agregó que, al cumplirse ese período, Israel inició los bombardeos contra instalaciones de enriquecimiento de uranio. “Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto”, agregó.

Las palabras del presidente estadounidense llegaron apenas unas horas después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, apareciera en un video que fue difundido por la televisión estatal. En la grabación, rechazó con dureza la exigencia de “rendición incondicional” planteada por Trump este martes en sus redes sociales.

Irán Ali Jameneí, líder supremor de Irán, afirmó este miercoles que Estados Unidos debe entender que el país persa no se rendirá.

“El presidente de Estados Unidos, en una declaración inaceptable, instó explícitamente a los iraníes a rendirse, pero le decimos: primero amenace a aquellos que tienen miedo de ser amenazados. Las amenazas no afectarán al pensamiento ni al comportamiento de la nación iraní”, consideró Jamenei.

Fue su segunda aparición pública desde el inicio del conflicto de su país con Israel y la más firme hasta el momento en su confrontación directa con Washington. El líder religioso insistió en que “la nación iraní no se rinde” y reiteró que “cualquier intervención militar de Estados Unidos causará daños irreparables”.

Trump, por su parte, intentó explicar el tono de su mensaje en redes sociales. “Con esa frase me refería a que Irán llegue al punto de decir: ‘Ya no aguanto más, me rindo’”, explicó sobre su uso del término “rendición incondicional”. También criticó el discurso tradicional del régimen iraní: “Durante 40 años han dicho ‘Muerte a Estados Unidos’, ‘Muerte a Israel’, ‘Muerte a cualquiera que no les gustara’. Han sido unos matones, matones de patio de colegio. Ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa”, expresó.

Mientras tanto, el conflicto en Medio Oriente continúa. Israel ya atacó más de 1.100 objetivos en Irán, incluidos centros nucleares, depósitos de misiles y sitios militares. E Irán respondió con lanzamientos de más de 400 misiles y drones, que causaron, al menos, 24 muertos en Israel. Organizaciones independientes señalan que en Irán ya había más de 580 muertos, entre ellos 239 civiles.

Estados Unidos no participó por el momento directamente en los ataques, pero reforzó su presencia militar en la región con el envío de aviones de combate y buques de guerra. Trump, en su estilo característico, optó por mantener el suspenso y acentuar la incertidumbre como táctica. “Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer”, repitió.