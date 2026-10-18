El presidente norteamericano se refirió a los graves disturbios ocurridos en las últimas horas. Los atribuyó a la continua llegada de inmigrantes e hizo una recomendación a su par de ese país, Emmanuel Macron.
El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este domingo a Francia a cerrar sus fronteras cuanto antes y recuperar el control de la situación, después de haber vivido ayer una de las protestas sociales más violentas de los últimos tiempos, que atribuyó a la continua llegada de inmigrantes.
"¡Francia está ardiendo! La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado lo que una vez fue un gran país", afirmó el líder de la Casa Blanca en la red Truth Social.
Trump advirtió también que la nación europea corre el riesgo de perder el control de la situación y llamó a su par Emmanuel Macron a actuar de inmediato para evitar que la crisis se agrave aún más. "¡Cierren sus fronteras y retomen el control, antes de que sea demasiado tarde!", aseveró.
Las protestas sociales realizadas el último sábado en Francia terminaron con 2.000 personas detenidas en todo el país y 500 policías heridos, en una jornada marcada por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, saqueos y destrozos en comercios y edificios públicos.
En el área metropolitana de París, las autoridades contabilizaron 855 arrestos hasta este domingo a la mañana, mientras que la Prefectura de Policía informó que una persona murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, aunque no brindó más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo que quienes participaron en actos violentos deberán responder por sus acciones y afrontar las consecuencias judiciales correspondientes. Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio provocó daños importantes en el Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX.
El prefecto del departamento de Haute-Vienne, Maurice Barate, confirmó que las llamas quedaron controladas el domingo, mientras que el alcalde, Guillaume Guérin, aseguró que el edificio había quedado prácticamente destruido, aunque los servicios municipales continuarían en funcionamiento.
comentar