En el área metropolitana de París, las autoridades contabilizaron 855 arrestos hasta este domingo a la mañana, mientras que la Prefectura de Policía informó que una persona murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, aunque no brindó más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo que quienes participaron en actos violentos deberán responder por sus acciones y afrontar las consecuencias judiciales correspondientes. Uno de los episodios más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio provocó daños importantes en el Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX.

El prefecto del departamento de Haute-Vienne, Maurice Barate, confirmó que las llamas quedaron controladas el domingo, mientras que el alcalde, Guillaume Guérin, aseguró que el edificio había quedado prácticamente destruido, aunque los servicios municipales continuarían en funcionamiento.