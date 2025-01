Donald Trump: "En Estados Unidos hay solamente dos géneros: masculino y femenino"

Por primera vez en 40 años, la ceremonia de investidura se realizó en el interior del Capitolio y no en las escalinatas, debido el frío polar que azota a la ciudad de Washington. Bajo un imponente despliegue de seguridad, el acto cuenta con numerosos empresarios y líderes mundiales invitados, entre ellos el presidente Javier Milei, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos.

"Nuestro país va a florecer, seremos la envidia de todos los países, no vamos a permitir que se nos abuse nuevamente todos los días. Voy a poner a Estados Unidos en primer lugar. Nuestra principal prioridad será crear un país orgulloso, próspero y libre. Estados Unidos será más grande, fuerte y excepcional que nunca antes", declaró.

Luego, el flamante mandatario agregó: "Vuelvo a la presidencia seguro y optimista de que estamos empezando una nueva era de éxito, cambios y que llegará a todo el mundo. Nuestro país está enfrentando una crisis de confianza. Durante muchos el establichment corrupto ha sacado el poder de nuestros ciudadanos".

Embed

Trump también se refirió al atentado en su contra. "Creo que mi vida fue salvada por un motivo. Dios me salvó para que Estados Unidos sea grande de nuevo". Y, al hablar sobre los incendios en California, consideró: "Somos testigos de incendios y hablando de defensa, no tenemos nada de defensa. Casas y comunidades han sido afectada, inclusive de personas muy ricas, algunos sentados aquí y no tienen un hogar. No podemos dejar que esto suceda, hay que cambiar. Tenemos un sistema de salud que no está dando respuestas en tiempos de desastres. Todo esto cambiará desde hoy mismo".

Además, en otro tramo de su discurso, cargó contra la gestión saliente de Joe Biden: "Se le dio lugar y abrigo a personas que salían de instituciones mentales, delincuentes que entraron ilegalmente de varios países del mundo. Un gobierno que le dio financiamiento a la defensa de las fronteras de otros países, pero se negó a defender las fronteras de Estados Unidos y de su propia gente. Nuestro país no puede seguir dando servicios en caso de emergencia como se vio recientemente".

El republicano de 78 años también recordó el apoyo recibido de hispanos, asiáticos y afroamericanos. "A la comunidad hispana, a la negra, quisiera agradecerles por la muestra de amor y confianza con su voto. Establecimos récords. Quiero trabajar con ustedes, es el Día de Marin Luther King, vamos a trabajar para que sus sueños se conviertan en realidad", sostuvo.

Igualdad de género, México, Panamá, inflación y astronautas

El nuevo presidente de los Estados Unidos adelantó que firmará una cantidad de medidas a las que calificó de "históricas". "Todas las entradas ilegales se detendrán inmediatamente y vamos a iniciar un proceso de devolver de millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar de permanecer en México, vamos a poner la práctica de capturar y liberar. Voy mandar tropas a la frontera sur para enfrentar esta invasión desastrosa que ha sufrido esta país", remacó Trump.

Y lanzó: "Vamos a declarar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales. Voy a utilizar las fuerzas del orden para eliminar las presencias de pandillas y delincuentes que alimentando el delito en grandes ciudades y en el interior". "Vamos a cambiar el nombre al Golfo de México y se llamará Golfo de los Estados Unidos. Y vas a restaurar el nombre de un gran presidente, William McKinley, al monte McKinley donde siempre debió estar", anunció Trump.

"El presidente McKinley hizo que nuestro país fuera muy rico a través de aranceles, de talento. Era un empresario natural, como Roosevelt, y dio el dinero para muchas cosas de las buenas que se hicieron como el canal de Panamá, que se le entró totalmente a Panamá después de la salida de Estados Unidos. Estados Unidos gastó más dinero que nunca antes, se perdieron 38 mil vidas. Nos trataron muy mal después de haberle dado ese regalo, que nunca se debió haberle dado. Panamá rompió el espíritu del tratado, los buques americanos pagan sobre costos, no reciben un trato justo y China está operando el canal y vamos a tomarlo de vuelta", consideró.

"A partir la política oficial del gobierno de Estados Unidos, hay solamente dos géneros: masculino y femenino", afirmó el presidente de los Estados Unidos. "Esta semana voy a reinstaurar a los miembros del servicio que injustamente fueron expulsados de las fuerzas armadas por haberse negado a ser vacunados contra el Covd 19 y van a recibir el salario completo", añadió Trump. Y, frente a un Elon Musk que aplaudía sonriente, el republicano anunció que buscará que Estados Unidos sea el primero en llegar a Marte: "Vamos a lanzar a los astronautas para que lleven nuestra bandera a Marte".

Donald Trump Estados Unidos Asunción.jpg Donald Trump se convirtió este lunes por segunda vez en presidente de Estados Unidos.

"La inflación que tuvimos fue causada por gastos excesivos y por la subida de los precios de la energía y por eso voy a declarar una situación de emergencia energética y vamos a seguir con la política de exploración. Seremos un país de fabricación, tenemos la mayor cantidad de gas y petróleo que ningún otro país de la tierra tiene y vamos a utilizarlo", dijo Trump.

Y continuó: "Los precios van a bajar, tendremos reservas estratégicas al máximo y vamos a exportar la energía de nuestro país a todo el mundo. Seremos un país rico nuevamente, ese oro líquido que tenemos que en nuestro suelo nos va a ayudar. Vamos a acabar con este pacto verde y vamos a restaurar la energía parala industria automotriz para salvar los puestos de trabajo para ese sector. Podrán comprar los autos que deseen, vamos construir autos en Estados Unidos nuevamente, como no se había hecho antes".