El organismo también aumentó su pronóstico de inflación para 2022 a 5,2% y recortó su previsión de crecimiento a 1,7%, al término de una reunión de dos días de su comité de política monetaria.

De esta forma se concretó el escenario más temido por el mercado financiero, dado que el aumento de tasas recortará la expansión económica, e impactará en el consumo y la producción de las empresas, con la consecuente caída del valor de las acciones.

"La inflación sigue siendo elevada, lo que refleja los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, precios más altos de la energía y presiones de precios más amplias", dijo el Comité Federal de Mercado Abierto de la FED en un comunicado difundido hoy en Washington.

"El comité está fuertemente comprometido a devolver la inflación a su objetivo del 2%", agregó la entidad a cargo de Jerome Powell.

Además se tomó la decisión de acelerar los ajustes previstos para los próximos meses, con lo cual llegaría a 3,4% a fines de 2022 y a 3,8% en 2023.

La evaluación de la FED proyecta también un aumento del desempleo a 3,7% hacia finales de 2021 y a 4,1% durante el año próximo.

Según analistas americanos citados por agencias internacionales, la FED aceptó sufrir un aumento del desempleo a cambio de controlar la inflación, luego de que las proyecciones realizadas en marzo se vieron superadas.

La decisión tiene impacto directo en la Argentina dado que los inversores desmantelan sus posiciones en países emergentes y ante la incertidumbre global buscan refugio en plazas de mayor seguridad económica.

La decisión no tomó por sorpresa a los inversores, que ya habían descontando una suba de tasas más agresivas al observarse que la inflación no cedía. En principio se esperaba un incremento de 0,5 puntos, pero como la suba de precios no se detuvo el mercado descontó que el comité tomaría una actitud más agresiva. Por tal motivo la rueda bursátil se inició con los papeles en alza y recortaron ganancias pero sin caer en zona roja.

El Dow Jones Industrial subió0,05%, el S&P 500 avanzó 0,39%, y el Nasdaq C mejoró1,15%, a 10.952,56.