EE.UU. sólo recibirá extranjeros que tengan vacunas aprobadas por OMS

El anuncio fue realizado por una vocera de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). "Seis vacunas que están autorizadas por la FDA o listadas para uso de emergencia por la OMS cumplen con los criterios para viajar a Estados Unidos", explicó la fuente a la agencia Reuters, cuyo nombre prefirió no dar a conocer.

De momento son seis las vacunas aprobadas por la OMS que cumplen ese requisito: Moderna, Pfizer, Janssen, Oxford/Astrazeneca, Sinopharm y Sinovac.

A última hora, la CDC indicó que se informó a principios de semana a aerolíneas para colaborar en la adecuación de sus sistemas: "Los CDC publicarán orientación e información adicionales a medida que se finalicen los requisitos de viaje", se señaló. La entrada en vigencia de esta normativa sería a partir del 1 de noviembre.

Se espera que los CDC confirmen excepciones como los chicos que no son elegibles para las vacunas y visitantes de países donde las vacunas no tienen disponibilidad ampliamente, mientras que se tiene que decidir si aceptan pacientes de ensayos clínicos y aquellos que por haber sido contagiados recientemente de Covid-19 no pueden vacunarse.

Algunos países habían presionado a la administración del presidente Joe Biden para que aceptara las vacunas aprobadas por la OMS, ya que las autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) no se utilizan ampliamente en todos los países.

Estados Unidos admitirá a los viajeros aéreos totalmente vacunados de los 26 países europeos denominados Schengen, así como de Gran Bretaña, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil; las restricciones sin precedentes de Estados Unidos han impedido la entrada a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que estuvieron en esos países en los últimos 14 días.