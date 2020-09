El artículo publicado el jueves en Medium fue firmado por la profesora Jessica Krug y confiesa que, pese a ser blanca y crecer como judía, ha "asumido identidades de negra que no tenía derecho a reclamar, para construir relaciones con otras personas: primero como negra del norte de África, luego como negra de raíces estadounidenses y después como negra del Bronx de raíces caribeñas".

"No solo he reclamado estas identidades como mías cuando no tenía absolutamente ningún derecho a hacerlo -cuando hacerlo es el epítome de la violencia, el robo y la apropiación, de las innumerables formas en que las personas no negras continúan usando y abusando las identidades y culturas negras - pero he formado relaciones íntimas con personas cariñosas y compasivas que han confiado en mí y se han preocupado por mí cuando no merezco confianza ni cariño", indica el artículo.

ADEMÁS:

La universidad emitió un comunicado donde afirma que "la Dra. Krug no dará sus clases este semestre", al tiempo que señaló que está trabajando para dar una solución a los estudiantes de esas clases que resultaron afectados.

"Queremos reconocer el dolor que esta situación ha causado en nuestra comunidad y reconocer que muchos estudiantes, profesores, personal y exalumnos están sufriendo", agregó Brian Blake, rector de la institución educativa.

Entre sus múltiples ocupaciones, la mujer se destacó como escritora con libros como 'Fugitive Modernities', en el que habla sobre la esclavitud y el colonialismo.

Krug también se hacía llamar Jess la Bombalera en algunos grupos relacionados con el activismo y fue vista participando en encuentros contra la brutalidad policial.