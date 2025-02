"El arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu", aseguró el Papa

Por estar internado, Francisco no pudo presidir la Misa del Jubileo de los artistas en la Catedral de San Pedro. Lo sustituyó el Prefecto del Dicastero per la Cultura y la Educación.

En una colmada Basilica de San Pedro, el cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicastero per la Cultura y la educación recordó este miércoles a los artistas y al mundo de la cultura que el papa Francisco les exortó a recordar que “Su misión no sólo es crear belleza, sino revelar la verdad, la bondad y la belleza escondidas en los pliegues de la historia, de dar voz a quien no tiene voz, de transformar el dolor en esperanza”.