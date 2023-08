Sancho recibió este martes la primera visita de su abogado en la cárcel de Koh Samui (al sur de Tailandia), donde se encuentra en prisión provisional por el asesinato de su amigo Edwin Arrieta, y el letrado aseguró que se encuentra "tranquilo" y "sabe lo que hizo".

"Creo que está tranquilo. Él sabe lo que hizo, le he explicado el proceso (...) Él quiere planear cómo vivir aquí dentro", dijo el abogado, conocido como Khun Anan, a un grupo de periodistas que se congregaban a la entrada de la prisión, en la que Sancho ingresó la víspera, tras declararse culpable ante un juez de la isla del asesinato de Arrieta.

Se trata del primer encuentro a solas entre el chef español, que hasta ahora había estado representado por letrados de oficio, y el abogado tailandés, que fue contratado por la familia de Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, a través de una asesoría jurídica de Bangkok.

El joven estuvo detenido desde el sábado en la comisaría de la vecina Koh Phangan -desde donde fue trasladado ayer lunes a Koh Samui para pasar a disposición judicial-, después de convertirse en el principal sospechoso del asesinato y desmembramiento de Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años, cuyos primeros restos fueron encontrados la semana pasada en un vertedero de la turística isla.

Edwin-Arrieta.jpg El cirujano colombiano Edwin Arrieta y su homicida se conocían hace tiempo y se reencontraron en Tailandia, donde recorrieron una isla turística.

Tras una visita de alrededor de 90 minutos, el abogado dijo a su salida de la prisión, situada en una tranquila zona al sur de Koh Samui, que Sancho "está bien (...). Es su primera vez en la cárcel", sin querer dar más detalles.

A la espera de que se fije la fecha del juicio que determinará su futuro, y que bien podría debatirse entre la pena de muerte o la cadena perpetua, el hijo de Rodolfo Sancho declaró en los juzgados de Koh Samui ser culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado, 5 de agosto.

Antes de eso fue interceptado por un medio local, al que en actitud bastante tranquila se ha dirigido. “Lo siento mucho”, dijo ante las cámaras, mirando directamente al periodista que le preguntaba. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", sentenció el joven sin dar más detalles.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 3 de agosto y todo estaba premeditado: Daniel Sancho lo habría golpeado en la cara hasta dejarlo inconsciente, a continuación lo trasladó al baño para echarle agua en la cara y que recobrara la consciencia, pero al ver que no surtía efecto comenzó a desmembrar su cuerpo. Colocó todas las partes en una bolsa grande de tela y en varias de plástico negro. Un proceso que Daniel aseguró que tardó “tres horas”.

Hasta el momento, se encontraron siete partes de las quince en las que el cadáver de Arrieta fue desmembrado, según confesó Sancho a la Policía.