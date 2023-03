El First Citizens Bank formalizó la compra del Silicon Valley Bank

La FDIC estima que el costo de la quiebra de Silicon Valley Bank para su Fondo de Seguro de Depósitos (DIF) asciende a unos US$ 20.000 millones, aunque la cifra definitiva se determinará cuando finalice la administración judicial.

image.png La quiebra e intervención del Silicon Valley Bank, uno de los 20 bancos más grandes del país, marcó el desplome generalizado de los mercados financieros internacionales

El acuerdo con First Citizens Bank supone la compra de activos por aproximadamente US$ 72.000 millones del Silicon Valley Bridge Bank, con un descuento de US$ 16.500 millones, mientras que alrededor de US$ 90.000 millones en valores y otros activos permanecerán bajo administración judicial para su disposición por parte de la FDIC, según reportó la agencia Europa Press.

Asimismo, la FDIC recibió derechos sobre acciones ordinarias de First Citizens BancShares, con un valor potencial de hasta US$ 500 millones.

De este modo, las 17 sucursales de Silicon Valley Bridge Bank abrirán hoy como oficinas del First Citizens Bank & Trust Company.