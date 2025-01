El grupo Hamás liberó a cuatro soldados israelíes en Gaza

Hamas entregó las cuatro a la Cruz Roja, que las llevó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Su liberación se produjo en la plaza Saraya de la Franja de Gaza, en el centro de un perímetro de seguridad compuesto por decenas de milicianos de las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, el brazo armado del grupo terrorista, y en presencia de miles de gazatíes y medios de comunicación internacionales.

Las cuatro militares, de entre 19 y 20 años, habían sido capturadas en la base militar de Nahar Oz durante los ataques de las milicias palestinas ocurridos en octubre de 2023.

A cambio de la liberación de las cuatro soldados, Israel dejará en libertad a 200 presos, según confirmó la Comisión para Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros Palestinos tras publicar la lista en su página web. Alrededor de 80 de ellos, precisó la oficina palestina, serán "deportados", lo que significa que se trata de detenidos con penas elevadas por delito de sangre que Israel quiere ver expulsados de los territorios palestinos de por vida.

Estas nuevas liberaciones se producen una semana después de que otras tres rehenes volvieran a sus hogares como parte del intercambio de rehenes por prisioneros palestinos en plena tregua. Tras el fin del cautiverio, 90 prisioneros palestinos fueron puestos en libertad. Está previsto que los intercambios se extiendan durante cinco semanas más hasta lograr el canje de un total de 33 rehenes y más de 1.900 presos palestinos.

KWW3riRlebs8qBgU.mp4

Cómo fue la liberación de los cuatro soldados israelíes

Vestidas con ropas de color caqui que parecían uniformes, Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy y Liri Albag fueron conducidas a un escenario improvisado con lemas antiisraelíes. Luego saludaron con la mano y con el pulgar hacia arriba a la multitud que silbaba antes de ser trasladadas a los vehículos de la Cruz Roja.

El portavoz del Ejército israelí, el vicealmirante Daniel Hagari, consideró que Hamás no se ajustó exactamente a los términos del acuerdo del alto el fuego, dado que no liberó a ningún civil en el intercambio de este sábado. Esta discrepancia no impidió, de todos modos, la continuidad del canje iniciado días atrás.

La liberación de las cuatro militares israelíes fue celebrada en la plaza central de Tel Aviv, denominada Plaza de los Rehenes. Allí, cientos de personas se congregaron para ver las imágenes de la puesta en libertad de las soldados en las pantallas instaladas en el lugar.