El anuncio llegó en medio de los escándalos por supuestas irregularidades financieras de parte de un cardenal y cinco colaboradores que afectan la imagen de la Santa Sede.

"No creo que pueda haber una sola persona, dentro y fuera de aquí, que se oponga a erradicar la mala planta de la corrupción. No hay estrategias particulares; el esquema es banal, sencillo: hay que ir adelante y no parar. Hay que dar pasos pequeños pero concretos", aseguró Francisco en declaraciones reproducidas por medios italianos.

Cabe destacar que los dichos de Jorge Bergoglio se dan luego de las investigaciones pedidas por el pontífice por supuestas irregularidades financieras en el Vaticano que terminaron con el proceso a cinco funcionarios de la Secretaría de Estado y la destitución del cardenal Angelo Becciu de su cargo en la Congregación para las Causas de los Santos.

"Para llegar a los resultados de hoy, partimos de una reunión hace cinco años sobre cómo actualizar el sistema judicial. Luego, con las primeras investigaciones, tuve que quitar posiciones y resistencias; nos fuimos a indagar en finanzas y tenemos nuevos líderes en el Banco Vaticano IOR", detalló el Papa sobre el proceso de transparencia en las cuentas vaticanas que le podrían valer, el año próximo, la salida de la denominada "lista gris" del organismo europeo encargado de la lucha contra el lavado, Moneyval.

"Tuve que cambiar muchas cosas y muchas cambiarán muy pronto", completó el Papa, quien reconoció que "la Iglesia es y sigue siendo fuerte, pero el tema de la corrupción es un problema profundo, que se pierde a lo largo de los siglos".

"La reforma ya está en marcha, también en algunos aspectos administrativos y económicos", sentenció el pontífice.