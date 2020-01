“El presidente no citó una prueba en concreto y yo no he visto ninguna, en lo que a las cuatro embajadas se refiere”, dijo Esper en una entrevista con la televisora CBS News.

No obstante, el jefe del Pentágono, presuponiendo, agregó: “Comparto la visión del presidente de que probablemente íban a atacar nuestras embajadas porque son el punto más destacado de la presencia estadounidense en un país”.

Para justificar la muerte de Qasem Soleimani, Donald Trump había dicho primero que el iraní planeaba ataques contra objetivos estadounidenses; luego, que quería “volar” la embajada norteamericana en Bagdad, y después mencionó planes contra otras misiones.

“Puedo revelar que creo que probablemente habrían sido cuatro embajadas”, sostuvo Trump el viernes pasado, en una entrevista con la televisora Fox News.

Soleimani fue asesinado el 3 de este mes en el aeropuerto de Bagdad, como consecuencia de un ataque con drones ordenado por Trump sin consulta al Congreso de los Estados Unidos, una decisión que todavía genera mucha polémica y repercusiones en el país.

