El robo a Kim Kardashian contado por el ladrón en un libro

“Yo secuestré a Kim Kardashian” es el título del libro en el que uno de los delincuentes autores del hecho asume y se congratula de que el asalto se realizara muy rápido: “Entre la llegada y la salida no pasaron ni diez minutos", contó en una entrevista con la prensa.

Abbas, que cuenta con 67 años, no conocía a su potencial víctima. Solo sabía que era una mujer famosa, pero en cuanto se percató del eco mediático nacional e internacional que tuvo el robo, se arrepintió: "Me dije: estamos acabados porque van a poner todos los medios; cada cámara callejera, cada testigo posible". Abbas estuvo 22 meses detenido hasta octubre de 2018 y ahora está en libertad provisional a la espera del juicio.

La banda de los “yayos” (abuelos)

A pesar del alcance que tuvo la publicación del reciente libro, el secuestrono fue hecho solo por el autor de la obra. Su grupo fue conocido como "la banda de los yayos (abuelos)", porque sus cinco integrantes tenían entre 60 y 72 años. Pero detrás de esos “inocentes abuelos” había un grupo de hombres con un pasado delictivo que planeó el golpe durante semanas.

Kardashian y parte de su séquito se encontraban en París para asistir a los desfiles de la “Fashion Week”. La noche del 3 de octubre de 2016, el guardaespaldas de la estrella, una de sus hermanas y el chófer de la limusina se habían ido a una discoteca, y su madre estaba descansando en el hotel. Ella se quedó en el departamento alquilado acompañada de su secretaria.

"Lo que nos interesaba era su diamante, eso fue lo que nos atrajo. Tenía fotos con él por todas partes", aseguró Abbas sobre el anillo de compromiso que Kardashian tenía con el rapero Kanye West. La sorpresa llegó cuando también encontraron joyas prestadas por casas de lujo.

Un robo sin violencia

Vestidos con falsos uniformes de policía, la "banda de los abuelos" entró a la residencia. El autor de "Yo secuestré a Kim Kardashian" se encargó del conserje, a quien maniató y que luego el resto del grupo se lo llevó al departamento para usarlo como traductor de inglés.

Abbas nunca llegó a conocer a la protagonista del reality que, además, cuenta con 203 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, aseguró que el robo en sí fue de manual. "No hubo necesidad de amenazar, ella colaboró. En general siempre es así, no hay razón para resistirse, sería tonto", agregó este francés de origen argelino y residente en la periferia de París.

También maniataron a Kardashian y aunque su secretaria logró esconderse en el baño y llamar a la policía, marcó el 911, el número de emergencias estadounidense, y no el francés que es el 112. De esta manera, los ladrones tuvieron tiempo suficiente para tomar las joyas y huir en bicicleta y también a pie.

A Abbas, que en total ha pasado cerca de 21 años encarcelado debido a otros atracos del pasado, lo traicionaron los restos de ADN que quedaron en la cuerda con la que ató al conserje, a pesar de haber usado guantes. Sus cómplices también fueron localizados y al juicio en el Tribunal Penal por robo en banda organizada y secuestro, que sentará en el banquillo a 12 sospechosos, le queda al menos un año.

El autor del libro, que se sumó al secuestro de Kardassian porque necesitaba dinero para comprar un local para instalar un taller mecánico, dice que recibió solo 70.000 euros (casi 84.270 dólares) del botín. Tiene tan claras sus posibilidades de volver a entrar en prisión, que acudirá a la audiencia con una mochila preparada.

Es improbable que coincida en persona con Kardashian, pero de hacerlo, aseguró que le pediría perdón. "Si no quiere o no puede, está en su derecho. Yo lo lamento, pero no puedo hacer más, no puedo volver atrás", concluyó Abbas.

Por su parte, Kim Kardashian contó su versión del secuestro en una ocasión a David Letterman. "Tengo bebés, tengo familia, tengo que llegar a casa", dijo la actriz al conserje mientras los secuestradores la asaltaban.