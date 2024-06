El Salvador: detienen a excombatientes que iban a atentar contra Bukele

De acuerdo con las autoridades, estas personas formarían parte de una organización denominada 'Brigada de Insurrección Salvadoreña', que habrían sido financiadas por el exdiputado José Santos Melara Yánez, perteneciente al partido Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMNL) y sus ataques habrían tenido como blanco "estaciones de servicio, supermercados e instituciones públicas".

Los otros detenidos fueron identificados como Wilfredo Parada (experto en explosivos encargado de las detonaciones), Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel.

Cabe recordar que el presidente Javeir Milei se encuentra en la capital salvadoreña con el fin de participar de la ceremonia de asunción de un nuevo mandato de Bukele. También están en esa ciudad varios mandatarios extranjeros como el rey Felipe de España, y personalidades vinculadas a la extrema derecha internacional, como el hijo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta noche hemos capturado a 7 dirigentes de veteranos de guerra, por planificar atentados con explosivos en varios puntos del país para el próximo 01 de junio.



Estaban agrupados en la llamada "Brigada de Insurrección Salvadoreña" y sus objetivos eran detonar gasolineras,…

La investigación y las pruebas

La Policía publicó un audio que daría cuenta de las labores de planificación que se adelantaban para colocar "explosivos con temporizadores", al tiempo que advirtió que los presuntos responsables "serán procesados con todo el peso de la ley".

"Ya ha de estar listo todo, ya tengo el transporte a la mano, cómo lo voy a ir a dejar, si es necesario te lo llevo hasta donde vivís. Igual voy a hacer con los que van a San Salvador. Se los voy a dejar, aunque sea de madrugada para que ellos reciban el producto, así es que voy a hacer para avanzar en tiempo", se escucha en la grabación.

Del mismo modo, la persona recalcó que "necesita que las pruebas sean convincentes", que "el mecanismo llegue a la hora" y que "funcione bien" porque antes detectó "problemas". "Se ve bien, pero, como te digo, la potencia no me gustó mucho. Unos funcionaban y otros no, entonces quiero que funcione totalmente, que no vaya a haber ni una sola falla", agregó, dirigiéndose a un interlocutor todavía no especificado.

Embed Estos son los explosivos que pretendían usar los dirigentes de veteranos de guerra para atacar distintos objetivos.



Tras un allanamiento se encontraron múltiples dispositivos en Guazapa:



- Evidencia 4: explosivos con mecha.



- Evidencia 5: Bolsas de sulfato de amonio usada para…

Posteriormente, la PNC publicó detalles de los artefactos incautados en un operativo ejecutado en el municipio de Guazapa, cerca de San Salvador. La lista incluye explosivos con mecha, bolsas de sulfato de amonio, tubos plásticos que aparentemente serían rellenados con material explosivo y trozos de hierro, y explosivos de distintas características listos para ser detonados.

Los reclamos de los veteranos de guerra

Veteranos de guerra de las Fuerzas Armadas y excombatientes del FMLN han criticado públicamente al mandatario salvadoreño porque aparentemente no ha dado respuesta a sus demandas, que incluyen el aumento de las pensiones fijadas tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, con los que se puso fin a una guerra civil de 12 años, recoge AP.

En conjunto, estos grupos suman más de 100.000 personas y actualmente cobran una pensión de 100 dólares. Además del alza en la pensión, reclaman el pago de 700 dólares mensuales a las familias de los combatientes fallecidos y el establecimiento de un fondo para créditos y viviendas.