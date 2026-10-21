Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro aventaja a Lula en las encuestas, pero hay empate técnico

Por su parte, Nexus publicó el lunes un sondeo realizado antes del cruce televisivo, con 46,5% para Bolsonaro y 45,9% para Lula. La diferencia es de apenas 0,6 puntos, frente a los tres que mostraba la medición anterior. Entre los consultados, un 4,7% manifestó que votaría en blanco o anularía su sufragio, mientras que el 2,9% no respondió o todavía no había decidido.

La consultora también había quedado lejos del resultado opositor en la previa de la primera vuelta: le asignaba un 37% de intención de voto, diez puntos menos que el porcentaje finalmente obtenido. En tanto, Datafolha publicó el jueves 15 un relevamiento que otorgó el 47% al dirigente del PL y el 45% al mandatario, con un margen de error de dos puntos. Ambas cifras configuran un empate técnico.

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el balotaje del próximo 25 de octubre

La estrategia de los candidatos para el cierre

Con la mira puesta en un cuarto mandato no consecutivo, Lula concentra sus esfuerzos en conquistar a los indecisos y a quienes votaron por otros postulantes o se ausentaron en la primera vuelta. La abstención llegó al 21%, el nivel más alto desde 1998, un dato que puede resultar determinante en una elección tan pareja.

“No le digan al indeciso qué candidato tiene que escoger. Pídanle que piense en qué Brasil quiere. Seguro que nos votará, somos la única opción de mejorar Brasil”, expresó el presidente durante una actividad en Minas Gerais. En ese distrito, el candidato opositor había conseguido una ventaja cercana a los cinco puntos en la primera instancia electoral.

Del otro lado, Flávio apuesta a instalar un mensaje de cambio y promete convertir al país en una de las siete principales potencias del mundo. También reivindica el legado político de su padre, Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. “Dijeron que habían acabado con el bolsonarismo, pero se olvidaron de que Jair Bolsonaro dejó millones y millones de semillas”, afirmó ante sus seguidores. A esa estrategia le suma propuestas de endurecimiento de la política de seguridad, incluida una reducción de la edad de responsabilidad penal para determinados delitos graves.

El último gran escenario antes de la votación será el debate televisado de este viernes, una oportunidad clave para intentar captar apoyos en una contienda en la que ningún candidato consigue despegarse con claridad en los sondeos.