Elecciones en Paraguay: Chilavert no llegó al 1% y le pidió a un senador que se "haga travesti"

El exarquero, que se había postulado en los comicios que tuvieron lugar este fin de semana como líder del Partido de la Juventud, obtuvo apenas el 0,7% de los votos. Es decir, alrededor de 24 mil personas pusieron su boleta en la urna.

image.png José Luis Chilavert tras votar

Chilavert, quien hace pocos días recibió una propuesta de Patricia Bullrich para ser candidato a intendente de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, soñaba con dar la sorpresa y tener una gran elección, sostenida por el voto de los habitantes del país guaraní.

El exarquero había lanzado su candidatura a mediados del año pasado, con un mensaje en el que sostenía "sentir la responsabilidad de construir un mejor Paraguay" para que "nuestro pueblo vuelva a sentirse #OrgullosoDeSerParaguayo".

image.png Chilavert no llegó al 1% en las elecciones para presidente de Paraguay

Este no es el primer fracaso electoral de Chilavert. En 2014, fue candidato a vocal de Vélez por la lista Unidad Velezana, siendo la cara visible de la propuesta, aunque por antigüedad no podía ser postulante a presidente. Pero el hincha prefirió a Raúl Gámez, que obtuvo el 65% de los votos contra el 35% del ex jugador.

A través de sus redes sociales, el ex capitán de la selección guaraní, felicitó a Santiago Peña por su victoria electoral y le pidió no olvidar a las personas que pasan hambre en el país.

https://twitter.com/JoseLChilavert_/status/1652824512340148224 @SantiPenap felicidades por el éxito del Partido Colorado,deseo que tengas un excelente gobierno y No te olvides de la gente humilde qué pasa hambre en nuestro País. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) April 30, 2023

"Felicidades por el éxito del Partido Colorado, deseo que tengas un excelente gobierno y no te olvides de la gente humilde qué (NdR: este "que" debe ir sin tilde, al Chila se le pasó) pasa hambre en nuestro país", escribió desde su cuenta de Twitter.

Además, el exdeportista ahora empresario, le dedicó otro posteó al senador del Partido Colorado Juan Carlos "Calé" Galaverna, quien había prometido "hacerse travesti" si Chilavert conseguía más de 1.000 votos. "Espero que cumpla su promesa", lo desafió el exguardameta.