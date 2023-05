Encontraron muerta a la influencer Heather Armstrong

Su pareja desde hace seis años, el ex candidato al Senado de los Estados Unidos Pete Ashdown, confirmó que la influencer se suicidó, posiblemente como resultado de una recaída después de estar sobria durante 18 meses. "Heather, también conocida como el amor de mi vida, ha fallecido", contó la triste noticia a través de un comunicado.

Armstrong, madre de dos hijas adolescentes, empezó en el mundo de los blogs en 2001 y desde ese momento no dejó de trabajar en una marca personal que la llevó hasta lo más alto del mundo online: la mujer llegó a ser nombrada por The New York Times Magazine como la “reina de las mamás blogueras” después de que decidiese centrar su contenido en visibilizar su lucha como madre —algo totalmente novedoso en ese momento— y contra el alcoholismo y la depresión.

Sus publicaciones eran crudas y sin tapujos sobre todo, desde el embarazo y la lactancia hasta las tareas de la casa y el uso compartido del automóvil, a menudo estaban llenas de maldiciones. A medida que crecía su popularidad, también lo hacían las críticas, que la acusaban por su mala crianza y cosas peores.

Sus éxitos en el blog, en Instagram y en otros medios se tradujeron en contratos para la publicación de libros, y en 2009 publicó sus memorias “It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita” (Apestó y luego lloré: Cómo tuve un bebé, una crisis nerviosa y un Margarita muy necesario).

Ese mismo año, Heather Armstrong apareció en “The Oprah Winfrey Show” y figuró en la lista Forbes de las mujeres más influyentes en los medios de comunicación.