Escuela católica quiso vender flores por el Día de la Madre pero eran tangas rojas

El establecimiento, que cuenta con unos 250 alumnos entre preescolar y secundaria, organizó una venta de flores pero algo no salió como esperaban.

En un video, que no tardó en volverse viral, se ve a un supuesto padre de un alumno de St. Anselm sosteniendo una "rosa" que compró en la escuela.

"Aquí está la flor que la Escuela Católica St. Anselm les dio a los estudiantes de primaria para el Día de la Madre", fue el texto que acompañó al revelador video.

En las imágenes el hombre abre la flor y al momento de desplegar la rosa, encuentra una tanga roja.

La mujer que graba el video se ríe y dice que la escuela ya había enviado un correo electrónico a los padres disculpándose por el error. "¡Gracias, St. Anselm!", se escucha que dice en tono hilarante.

