"¡No me resisto! ¡No me resisto!", se escucha gritar a Aaron Larry Bowman, de 46 años, en un video que fue ocultado durante más de dos años, antes de ser difundido esta semana por la agencia de noticias AP.

La brutal golpiza ocurrió en mayo de 2019 tras un control de tránsito en la ciudad de Monroe, le dejó al hombre fracturadas la mandíbula, tres costillas y una muñeca, además de un corte en la cabeza.

image.png Aaron Larry Bowman

Aunque el incidente fue grabado, la Policía estatal solo comenzó a investigar la agresión contra Bowman semanas después de que la víctima presentara una demanda civil. Las autoridades emitieron este miércoles un comunicado en el que declararon que Jacob Brown, policía blanco de 31 años que golpeó al hombre, "realizó acciones excesivas e injustificables", no informó del uso de la fuerza a sus supervisores y "etiquetó intencionadamente mal" el video de su cámara corporal, intentando "ocultarlo de cualquier revisión administrativa".

Ya antes de dimitir el pasado marzo, el oficial registraba 23 incidentes de uso desproporcionado de fuerza desde el 2015, en 19 casos contra personas negras, según los registros de la Policía estatal. Aparte de una investigación federal, Brown se enfrenta a cargos estatales por agresión en segundo grado y prevaricación en la paliza contra Bowman. También afronta cargos estatales por otras dos detenciones violentas de automovilistas negros, incluyendo una de 2020 en la que se jactó, en un chat de grupo con otros agentes, de que el sospechoso estaría "adolorido" y dijo que le "calentaba el corazón" saber que pudo "educar a ese joven".

image.png Bowman muestra las heridas. El video de la cámara corporal se ocultó durante dos años

Por su parte, Bowman detalló en una entrevista con AP que no había visto el video hasta que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos se lo mostraron a él y a su abogado. "No dejaba de pensar que iba a morir esa noche", recordó. "Fue como revivirlo todo de nuevo. Al verlo, me derrumbé de nuevo", apuntó, añadiendo que no quiere que "nadie pase por eso".

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Luisiana dijo que el video en cuestión aporta un nuevo impulso para que las autoridades federales lleven a cabo una investigación de la Policía estatal, en términos de "patrón y práctica".

image.png El agente de la Policía de Luisiana, Estados Unidos, Jacob Brown ocultó el video de su cámara corporal

"En ausencia de una supervisión federal, la Policía Estatal de Luisiana seguirá poniendo a los habitantes de Luisiana en peligro de sufrir violaciones de sus derechos constitucionales", subrayó la directora ejecutiva del grupo, Alanah Odoms.

Mientras, Robert Tew, fiscal del distrito de Monroe, se negó a comentar el caso de Brown o cualquier asunto relacionado con la Policía estatal. "Veremos qué tiene que hacer el Departamento de Justicia", dijo.