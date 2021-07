El incidente provocó el cierre de un tramo de la ruta interestatal I-95 en ambas direcciones a la altura de Wakefield, donde el tráfico era intenso debido al fin de semana del 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. La ruta I-95 va desde el estado de Florida hasta Canadá, todo a lo largo de la costa atlántica.

El embotellamiento comenzó alrededor de las 2 de la madrugada (hora local) cuando la policía advirtió que dos autos estaban estacionados en la banquina de la ruta con las luces de emergencia encendidas, según informaron las autoridades en conferencia de prensa.

"Unos ocho o 11 hombres con equipo de tipo militar y armas largas y pistolas estaban en el lugar", dijo el coronel de la policía estatal de Massachusetts, Christopher Mason.

Según la prensa estadounidense, los detenidos aseguraron ser miembros de una organización llamada Rise of the Moors (Ascenso de los Moros, en español) y no reconocerían las leyes estadounidenses.

"Los hombres, que se negaron a deponer sus armas o acatar las órdenes de las autoridades, dijeron pertenecer a un grupo que no reconoce nuestras leyes", dijo la policía. Huyeron a un bosque donde, luego de una intensa búsqueda, todos fueron arrestados.

La policía de Wakefield, ciudad ubicada al norte de Boston, dijo que los hombres armados no habían formulado amenazas, pero que los consideraba peligrosos.