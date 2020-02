Morales fue sometido en abril de 2017 a una operación de la laringe en Cuba, en la que se le extirpó un tumor benigno de las cuerdas vocales, por lo que se presume que en este viaje se someterá a un estudio de rutina para seguir la evolución clínica de su caso.

Morales "realizó anoche (por el domingo) un viaje, no programado, a Cuba por motivos de salud; su retorno está previsto para este fin de semana con el propósito de cumplir la agenda programada", puntualizó el breve informe de su oficina de prensa.

Más temprano, el viaje del ex mandatario había sido comentado por el presidente Alberto Fernández.

"Así me han dicho, me parece que estaba con un tratamiento de algo y tenía que viajar; habló días atrás conmigo e hizo un comentario al pasar", dijo ayer a la mañana el presidente argentino en diálogo con Radio Continental.

El ex presidente boliviano llegó a Buenos Aires el 12 de diciembre pasado, después de una breve estadía en México, adonde viajó después de haber sido forzado a renunciar a su cargo en medio de planteos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas bolivianas y protestas populares.

Al llegar a la Argentina, donde tramita un refugio, denunció que fue víctima de un golpe "cívico-policial" y también un complot para asesinarlo.

La partida de Morales rumbo a La Habana tuvo lugar horas después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunciara que había observado detalles de la inscripción de su candidatura a senador de Cochabamba por su partido Movimiento al Socialismo (MAS).

También fue observada la inscripción del candidato a la Presidencia por el MAS, Luis Arce, en ambos casos supuestamente por no cumplir con algunos requisitos para ser habilitados a las elecciones del próximo 3 de mayo.

La candidatura de Morales no cumple los requisitos de certificado de nacimiento original, número de teléfono celular de contacto y certificado original y actualizado de antecedentes penales, según reportó el diario boliviano El Deber.

En tanto, la inscripción de Arce carece del certificado original y actualizado de antecedentes penales, según la lista de observaciones publicada anoche por el TSE.

También entre los adversarios de Morales hay inscripciones objetadas como en el caso del candidato a vicepresidente de Creemos, Marco Pumari, quien no presentó la fotocopia de la libreta de servicio militar, y el ex gobernador de Tarija y aspirante a senador Mario Cossio, que no entregó el certificado de antecedentes penales.

Por otra parte, el comité cívico de Santa Cruz se declaró en emergencia y anunció nuevas movilizaciones callejeras para el caso de que Morales sea habilitado a postularse a una banca en el Senado.

El expresidente tiene hasta mañana miércoles para corregir las observaciones del Tribunal Supremo Electoral a su postulación a un escaño en el Senado con miras a las elecciones del 3 de mayo en Bolivia.

La principal observación tiene que ver con la residencia del exmandatario, según una publicación del entre electoral divulgada ayer.