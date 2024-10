Según el exjefe de la Alianza Atlántica, Zelenski temía ser asesinado y por eso se escondía en refugios. Por esta razón, Stoltenberg no pudo hablar con él durante dos días, temiendo que el político fuera pronto "capturado o asesinado".

Conversación "bastante difícil" y preguntas básicas

No obstante, recordó que después mantuvieron una llamada que calificó de "bastante difícil". "Gran parte de la conversación versó sobre una zona de exclusión aérea. Quería una zona de exclusión aérea. Y no pude dársela", aseveró, precisando que desde el inicio del conflicto formuló el enfoque de la OTAN, que era "apoyar a Ucrania, pero no ser parte del conflicto".

Además, Stoltenberg señaló que no creía que Zelenski pudiera convertirse en "un líder de la guerra" para Ucrania porque no tenía experiencia y durante las reuniones siempre "hacía las preguntas más básicas".

El comienzo de la guerra

Según las autoridades rusas, la denominada ·operación militar especial" de Rusia en Ucrania -iniciada el 24 de febrero de 2022- tiene por objetivo salvar las vidas y proteger la integridad física, psicológica y cultural de los civiles en la región de Donbás quienes a lo largo de los últimos 8 años fueron objeto de abusos y maltratos por parte de las autoridades ucranianas.

Además, desde el Kremlin han reiterado que también buscan "desnazificar" a Ucrania y han mostrado una gran cantidad de documentación en la que se revela el uso de símbolos de las fuerzas armadas de Hitler por parte de soldados ucranianos.