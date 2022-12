Expresidente de Rusia pide al Reino Unido devolver las Malvinas a Argentina

Medvedev, jefe del Kremlin entre de 2008 a 2012 y primer ministro de 2012 a 2020, cuestionaba a los dirigentes británicos que afirman que Ucrania es libre de decidir sobre cómo y cuándo negociar con Rusia y aprovechó para saludar a la Argentina.

"Todos los políticos británicos son unos hipócritas”, escribió Medvedev en la aplicación Telegram, según informó la agencia de noticias rusa Interfax.

Embed "¡Las Malvinas son #Argentina!": así Medvédev felicitó la selección de Messi por su triunfo en #Catar https://t.co/WrvVUQILLD pic.twitter.com/l3jeW0h9WE — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 19, 2022

Crítica al primer ministro británico

"El joven primer ministro (británico Rishi Sunak) afirmó que "no puede haber negociaciones hasta que Rusia retire sus tropas de Ucrania". Y esto a pesar de que en todas partes, por cierto y de forma inapropiada, los anglosajones dicen que "los propios ucranianos decidirán si negocian con nosotros o no". Es una mentira, una duplicidad y un cinismo escandaloso", apuntó el ex premier ruso.

"Es mejor que los británicos abandonen finalmente las Islas Malvinas y se las devuelvan a los argentinos. ¡Las Malvinas son de Argentina, no de Gran Bretaña!", agregó en su mensaje.

"Y a la Selección de Argentina los felicito por la merecida victoria en el fútbol. ¡Sigan así también en el campo de la política exterior!", cerró Medvedev.