Filtran el proyecto de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania de 2022

Entre otras disposiciones, el acuerdo preveía la obligación de Ucrania de mantener su neutralidad. El acuerdo fue publicado por el diario The New York Times

El diario estadounidense The New York Times (NYT) publicó este sábado el proyecto de acuerdo de paz que Rusia y Ucrania debatieron en 2022 en Estambul y no lograron firmar.