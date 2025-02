Francisco: "Sigo con confianza mi hospitalización y les pido que recen por mí"

“Continuo con confianza mi hospitalización en el policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios: ¡y el descanso también forma parte de la terapia!”, escribió el Santo Padre. “Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”, manifestó.

“En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños”, continuó Francisco. “¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”, agregó.

Francisco se expresó a través del mensaje enviado para el Ángelus de este domingo que, según fuentes del Vaticano, fue redactado en los últimos días. A pesar de su internación, el Pontífice, de 88 años, se mostró optimista y dispuesto a seguir adelante con el proceso de recuperación.

Por otro lado, Francisco recordó que el lunes se cumplirá el tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, un acontecimiento al que definió como "doloroso y vergonzoso para toda la humanidad". "Mientras renuevo mi cercanía al martirizado pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriente Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán", sostuvo.

Cómo sigue la salud del Papa Francisco

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, señaló en las últimas horas que el Santo Padre pasó una noche "tranquila". Sin embargo, una publicación reciente del diario Corriere Della Sera informó que las condiciones de salud de Francisco se agravaron tras las crisis respiratoria del sábado: "Pronóstico reservado, déficit de plaquetas y anemia”.

Los médicos del Gemelli explicaron que Francisco "pidió que se dijera la verdad" y el boletín difundido el sábado por la noche mencionó sin eufemismos que el Papa había vivido el día más difícil desde su ingreso en el hospital el 14 de febrero: "La condición del Santo Padre continúa siendo crítica, por lo tanto, como se explicó ayer, el Papa no está fuera de peligro".

El Santo Padre, que se encuentra internado desde el 14 de febrero pasado, permaneció ayer atento, aunque con mayores dolores que el día anterior, y pasó la jornada en su sillón. Sin embargo, el parte médico advirtió que, por el momento, el pronóstico sigue siendo reservado.