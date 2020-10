Fue al supermercado en calzoncillos a "protestar" porque no puede comprar ropa

El motivo puntual de la particular manifestación de Noden fue por una nueva regla en Gales que considera la ropa como un artículo "no esencial". El gobierno galés prohibió a los supermercados vender artículos que no tuvieran ese carácter, como la ropa o los libros.

En el video, se puede escuchar a Dawn, la esposa de Noden, diciéndole al personal de seguridad: "La política de su tienda dice que la ropa no es esencial. Déjelo comprar algo de ropa. Esto es más que ridículo. Hay niños que están creciendo y necesitan ropa".

A lo que el guardia de seguridad responde: "No está vestido apropiadamente. Vaya y háblelo con el gobierno. No puedes entrar vestido así". El hombre en calzoncillos fue expulsado del establecimiento.