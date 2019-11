ADEMÁS:

Represión policial, al menos cinco muertos y varios heridos en Cochabamba

"Vamos a esperar para retornar a la Argentina o a Bolivia para seguir la lucha"

Jeanine Áñez puso en duda la participación de Evo en las elecciones

Las principales declaraciones de Evo Morales:

• "Se está dando una masacre. Están matando a mis hermanos bolivianos. Lo que estamos viendo es una verdadera dictadura."

• "Me amenazaron a mí y a varios dirigentes con quemar nuestras casas y matar a nuestras familias."

• "El fascismo tomó el poder en Bolivia. El mundo hoy está viendo una verdadera dictadura. Debe ser repudiado por todos."

• "Mi delito es ser indígena. Mi delito es haber bajado la pobreza y discriminación en Bolivia. Mi delito es haber cambiado la historia de Bolivia. Todo eso fue por la lucha del pueblo."

• "El fascismo tomó el poder en Bolivia. El mundo hoy está viendo una verdadera dictadura. Debe ser repudiado por todos."

• "Estoy convencido de que Estados Unidos ha sido parte, como siempre, de este Golpe de Estado. Donde hay embajadas de ellos, se planifican dictaduras y masacres."

• "Alberto Fernández y Cristina Kirchner han sido muy generoso y se han preocupado por mi vida y la de mis hermanos. Estoy pensando en ir a la Argentina o volver a Bolivia."

• "Esta dictadura le tiene miedo a los movimientos sociales y al pueblo. Por eso no quieren que me presente a las elecciones. Quieren vetarnos. Eso no es democracia."

• "Yo le tenía confianza a la OEA. Ahora me di cuenta que es el mejor instrumento del imperialismo y el capitalismo. El mejor instrumento contra los pueblos latinoamericanos."

• "Estoy dispuesto a no presentarme para calmar la violencia contra el pueblo. Pero no han escuchado y sigue la masacre. Estoy convencido que las nuevas generaciones juzgarán este golpe."

• "Me arrepiento de haber equipado a las FFAA. Están metiendo bala al pueblo. Espero que la justicia los juzgue como lo que son."