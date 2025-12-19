Gustavo Petro difunde una fake news sobre Argentina: "Hay saqueos"

En su cuenta de X, el jefe de estado colombiano indicó que se estaban produciendo saqueos en “las afueras de Buenos Aires” y acompañó el mensaje con un video de un noticiero de Chile.

“Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”, indicó Petro en su cuenta de X.

El posteo de Petro es acompañado por un video que data de 2023 cuyo videograph es contundente: “Ola de saqueos en Argentina”.

El informe fue elaborado en agosto de aquel año por el canal chileno Meganoticias y puede encontrarse en YouTube bajo el título: “Saqueos en Argentina: La grave situación que emerge a meses de las elecciones”.

De inmediato, los usuarios comenzaron a hacerle notar el error, pero el presidente colombiano no corrigió o eliminó su publicación. “Un presidente publicando fake news, Colombia merece algo mejor que usted”, dice uno de los comentarios firmado por Jorge Castro.

Mientras que otro, identificado como Rivardo Gutiérrez Zapata, le aclara: “Presidente, es un video de agosto de 2023″. En ese entonces, la Argentina era gobernada por el ex presidente Alberto Fernández.