Milei definió al sable corvo como "una reliquia sagrada"

“La gesta sanmartiniana fue una verdadera revolución. La visión y el liderazgo de nuestros próceres liberaron a las colonias de un Estado tiránico, un Estado que no estaba preocupado por el crecimiento y la prosperidad de los habitantes del nuevo mundo, sino que solo buscaba defender sus privilegios”, dijo Milei en el inicio de su discurso.

Sobre el sable corvo de José de San Martín, señaló que era "una espada que trajo libertad" y apuntó que "no es un obejto histórico más, no es una pieza de exhibición: es el simbolo material más poderoso de la República Argentina, es una reliquia sagrada".

"Es un objeto que porta una historia, una promesa, una misión a todos los que creen en llevar libertad al Gran Sur y desde allí llevar iluminación a la humanidad toda", agregó.

Antes de las palabras del mandatario se realizó una ceremonia que consistió en la reconstrucción presica del combate de 1813. Hubo tropas uniformadas de época, movimientos coreografiados y formaciones que reprodujeron las maniobras originales.

El mandatario ingresó al lugar acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Antes de dirigirse al palco, en el que lo aguardaban funcionarios locales, nacionales y el gobernador Maximiliano Pullaro, Milei rompió el protocolo y corrió unos metros para saludar al público que se encontraba en una de las tribunas.

Mientras Pullaro solo se limitó a saludar, el Presidente arengó a los más de 60.000 asistentes y hasta corrió por el predio y saltó, mostrándose por demás eufórico.

El traslado del sable

El sable corvo del General José de San Martín llegó a la provincia de Santa Fe para encabezar los actos centrales por un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo. El traslado se concretó luego de una masiva despedida en el Museo Histórico Nacional (MHN), donde el jueves pasado 5.000 personas se acercaron a ver la pieza por última vez en esa sede.

La pieza histórica salió del museo porteño a las 8:45 custodiada por personal de seguridad, conservación y una guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo, arribando a Aeroparque a las 11:00 para su vuelo hacia la ceremonia.

Nuevo destino

El traslado generó escenas de profunda emoción en Buenos Aires. Fuentes del Museo Histórico confirmaron que el público, mayoritariamente joven, dejó mensajes emotivos en el libro de visitas y que "hubo gente que se iba llorando" al despedir el objeto que permaneció allí desde 2015.

A partir de mañana domingo, el sable tendrá un nuevo hogar. El Regimiento de Granaderos a Caballo invitó a la ciudadanía a visitar la reliquia en su sede del Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554).

Horarios: De miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 horas.

Costo: Entrada libre y gratuita.