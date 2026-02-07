Milei volvió a atacar a un periodista y llamó "Ensobraresio" a Luis Novaresio

El episodio se desató a partir de una publicación del usuario conocido como “Traductor te ama”, un tuitero identificado con la militancia libertaria, a la que Milei decidió responder de manera directa.

En su réplica, el jefe de Estado utilizó un juego de palabras para acusar al conductor televisivo de ser un “mercenario” y lo rebautizó como “Ensobraresio”, en alusión a la narrativa oficial sobre supuestos periodistas que recibirían dinero o beneficios para criticar a su gestión.

Burla en X

“Me parece que le pusieron mal el nombre a este mercenario… debería llamarse ENSOBRARESIO”, escribió Milei, validando y profundizando las críticas vertidas contra Novaresio. En el mismo mensaje, el Presidente sostuvo que las posiciones del periodista responden a una “pasión por mentir y ensuciar”, con el objetivo de ocultar una presunta falta de transparencia.

Embed Me parece que le pusieron mal el nombre a éste mercenario ... debería llamarse: ENSOBRARESIO.

Ahora se va entendiendo más su pasión por mentir y ensuciar y no querer que muestren como miente. Está muy sucio y no quiere que te enteres... por eso tanto llanto...

VLLC! https://t.co/CT4RdG3CzJ — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2026

El mandatario también vinculó las críticas periodísticas con un supuesto “llanto” motivado por el temor a que la ciudadanía conozca cómo, según su visión, opera el entramado de la prensa tradicional. El mensaje fue cerrado con el ya habitual “VLLC” (¡Viva la libertad, carajo!), una consigna que Milei suele utilizar para enmarcar este tipo de intervenciones como parte de su denominada “batalla cultural”.

El ataque contra Novaresio se suma a una lista creciente de periodistas que han sido señalados desde el oficialismo bajo la etiqueta de “ensobrados”, una acusación que distintas entidades periodísticas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión vienen cuestionando por considerar que promueve la estigmatización y la deslegitimación del ejercicio del periodismo crítico.

Hasta el momento, Luis Novaresio no emitió una respuesta formal a los dichos presidenciales en sus redes sociales, aunque se espera que realice un descargo en su espacio televisivo. En el ámbito periodístico, en tanto, el nuevo cruce volvió a encender el debate sobre los límites del discurso presidencial y su impacto en la relación entre el Poder Ejecutivo y la prensa.