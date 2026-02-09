Donald Trump dijo que el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue "repugnante y terrible"

El mandatario republicano usó su cuenta en Truth Social para cuestionar la actuación del artista puertorriqueño en pleno transcurso del partido disputado en California.

image

Críticas al idioma y al baile

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!", disparó Trump en su publicación.

El enojo del presidente se centró en la barrera idiomática y en el contenido visual del show. "Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo", agregó, en referencia a que el repertorio fue casi íntegramente en español.

Además, cuestionó la coreografía del "Conejo Malo": "El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", sentenció el líder norteamericano.