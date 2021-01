Hijo de Trump pide a Elon Musk que desarrolle "Twitter alternativo" que no censure

"Quería pensar en algo para lidiar con las tonterías de la censura que se está produciendo en este momento, y obviamente solo apunté a una forma. ¿Por qué Elon Musk no crea una plataforma de redes sociales? Es decir, este tipo llevó gente al espacio. Lo hizo como privado. Se enfrentó al gran gobierno y lo hizo mejor, más barato y más rápido de lo que nunca pudieron. Este es el tipo para hacerlo", dijo el hijo de Donald Trump en un video subido a Facebook.

Y agregó: "No busco una cámara de eco conservadora, quiero una plataforma para argumentar mis ideas frente a las de otra persona, y no solo personas en un lugar que me digan lo que quiero escuchar".

Por último, Donald Jr. aseguró que Twitter se convirtió en un "árbitro 'de facto' de la libertad de expresión".

Cabe destacar que el todavía presidente de Estados Unidos tiene bloqueados no solo su cuenta de Twitter sino también su canal de YouTube y sus avisos políticos en Google.

Por su parte, Twitter, a través de la palabra de su director ejecutivo Jack Dorsey, aseguró que la decisión tomada para con el mandatario fue “correcta”, aunque admite que la misma establece un “peligroso antecedente”.

"Tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública. Nos dividen. Limitan el potencial de clarificación, redención y aprendizaje. Y establecen un precedente que siento que es peligroso: el poder que un individuo o una corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global", dijo Dorsey.