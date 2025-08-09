Identifican restos de tres víctimas del atentado contra las Torres Gemelas

El alcalde Eric Adams dio la noticia junto al forense jefe de la ciudad, Jason Graham, y destacó la importancia de este avance para las familias: “El dolor de perder a un ser querido en los ataques terroristas del 11 de septiembre resuena a lo largo de las décadas, pero con estas tres nuevas identificaciones damos un paso adelante para consolar a los familiares que aún sufren por ese día”.

Con estas nuevas confirmaciones, ya fueron identificadas 1.653 personas de las 2.753 que perdieron la vida en el ataque al World Trade Center. Sin embargo, 1.100 víctimas aún no han podido ser reconocidas.

“Casi 25 años después del desastre, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos sigue tan fuerte como siempre”, afirmó Graham, al remarcar que los esfuerzos forenses continúan.

El trabajo de identificación se basa en muestras recuperadas de los escombros, sometidas a nuevas tecnologías genéticas que han permitido avances incluso décadas después del ataque terrorista más letal en la historia de Estados Unidos.