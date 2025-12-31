Putin saludó al pueblo ruso por el Año Nuevo y a los soldados que están en Ucrania

Tal como marca la tradición, el presidente ruso envió un mensaje a su país en momentos en los Estados Unidos avanza en proceso de paz por el conflicto ucraniano.
Como marca la tradición en Rusia, minutos antes de la llegada del Año Nuevo, Vladimir Putin le dedicó unas palabras a su país y también los soldados que están en Ucrania, en momentos en los que Estados Unidos avanza en proceso de paz en el conflicto.
¡Estimados ciudadanos de Rusia! ¡Queridos amigos! En estos instantes, cuando el nuevo año está a punto de llegar, todos percibimos el transcurso del tiempo”, expresó el mandatario.
“El futuro se abre ante nosotros, y en gran medida, depende de cada uno cómo habrá de ser. Confiamos en nuestras propias fuerzas, en quienes caminan a nuestro lado, en aquellos que nos son cercanos y queridos. Siempre estamos dispuestos a arrimar el hombro a quienes lo necesitan. Esta solidaridad mutua nos da la firme convicción de que todo lo proyectado, nuestras esperanzas y aspiraciones, habrá de cumplirse”, siguió.
Y continuó: “Cada uno de nosotros alberga sueños y propósitos propios, únicos e irrepetibles, pero todos ellos están ligados al destino de nuestra patria y al sincero anhelo de servirla”.
“Juntos somos el pueblo de Rusia. El trabajo, los éxitos y los logros de cada ciudadano conforman nuevos capítulos de su historia milenaria. La solidez de nuestra unidad es la base de la soberanía y la seguridad de la patria, de su desarrollo y de su porvenir”, sostuvo Putin.
“El Año Nuevo simboliza, ante todo, la fe en lo mejor, en el bien y en la buena suerte. Es una fiesta irrepetible y mágica, en la que los corazones se abren al amor, a la amistad y a la misericordia, a la sensibilidad y a la generosidad. En estos días procuramos brindar atención, consuelo y apoyo a quienes más lo necesitan”, agregó.
“Y, por supuesto, expresamos con palabras y hechos nuestro respaldo a nuestros héroes, a los participantes de la operación militar especial. Ustedes asumieron la responsabilidad de defender su tierra natal, la verdad y la justicia. Les aseguro que millones de personas en toda Rusia, en esta noche de Año Nuevo, están con ustedes: piensan en ustedes, los apoyan y depositan en ustedes su esperanza. Nos une un amor sincero, desinteresado y leal a Rusia”, acotó.
Y siguió: “Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo que está a punto de llegar. Creemos en ustedes y en nuestra victoria”.
“Queridos amigos, dentro de unos instantes escucharemos las campanadas que anunciarán la llegada del nuevo año. Lo recibimos junto a quienes más queremos: nuestros hijos, padres, amigos y compañeros de armas. Y sentimos cerca incluso a aquellos que hoy se encuentran lejos”, apuntó el presidente de Rusia.
“Deseo a todos salud y felicidad, comprensión mutua y prosperidad. Y, sin duda, amor como fuente de inspiración. Que nuestras tradiciones, nuestra fe y nuestra memoria unan a todas las generaciones y sean un pilar en el que apoyarnos siempre. Juntos somos una gran familia fuerte y unida. Por ello continuaremos trabajando y creando, alcanzando los objetivos propuestos y avanzando con determinación hacia el futuro, por nuestros hijos y nietos, por el bien de nuestra gran patria”, cerró.
