La Sra. Roberts, que se describe a sí misma como "muy espiritual" llamó a sus hijos Jack y Michael Harper, de 14 y 10 años, respectivamente, para mostrarles su descubrimiento.

comparacion-jesus-repollo.jpg Una mujer en Inglaterra dice que vio el "rostro de Jesús" en un repollo

Después de tomarle una foto rápida para dejar un registro material del hallazgo, dijo que "no tuvo el corazón para cocinarlo".

Cuando vi la cara, recuerdo que pensé: "Dios mío, podría ser Jesús", con lo cerca que estaba de Navidad", contó Shaunagh.

"Pensé que era divertido y fue incluso más divertido porque lo encontré justo antes de Navidad. Cuando vi la cara les grité a los niños: miren, no sé si es Johnny Depp o Jesús", manifestó a un medio local la mujer.

Luego dijo que ella en particular no es religiosa, se describe de mente muy abierta, "disfruto explorando todos los elementos de las religiones y creencias de las personas, así que probablemente me describiría como espiritual".