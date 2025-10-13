Israel cumplió y liberó a casi 2 mil prisioneros palestinos

El Times of Israel reporta que, entre los prisioneros, hay 250 con cadena perpetua y 1.718 gazatíes arrestados durante el conflicto. Parte de los 250 presos de seguridad puestos en libertad serán deportados o devueltos a la Franja de Gaza, ya que son originarios de allí. De acuerdo con fuentes palestinas, 88 reclusos serán liberados en Cisjordania y Jerusalén Este.

prisioneros-palestinos-liberados-rts-13102025

Mientras tanto, los palestinos esperaban la liberación de cientos de prisioneros retenidos por Israel. En Cisjordania, un vehículo blindado con una bandera israelí disparó gases lacrimógenos y balas de goma a una multitud que esperaba cerca de la prisión de Ofer. Mientras los drones zumbaban sobre sus cabezas, el grupo se dispersó.

ssstwitter.com_1760367417665

Se espera que el alto el fuego también venga acompañado de un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza, donde algunas zonas están sumidas en la hambruna.

Por su parte, Israel confirmó que los últimos 13 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás en Gaza habían sido entregados a la Cruz Roja.

Los 13 hombres fueron acompañados por soldados y agentes del Shin Bet en su camino de regreso a Israel, donde tras reunirse con sus familiares serán sometidos a una evaluación médica inicial, dijo el Ejército israelí en un comunicado.

Un funcionario de Hamás dijo al canal de noticias saudí Asharq News TV que los cuerpos de varios rehenes muertos serán entregados más adelante el mismo lunes. Hay un total de 28 rehenes muertos que Hamás está obligado a devolver a Israel bajo el acuerdo de alto el fuego.

Israel publicó las primeras fotos de los rehenes que llegaron al país y se reunieron con funcionarios israelíes y sus familiares.

La lista de los liberados es: David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski.