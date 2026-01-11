Donald Trump lanzó otra amenaza a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea tarde"

"Los invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!", advirtió Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

El líder republicano señaló que durante "muchos años" Cuba recibía "enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela". "A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos", afirmó en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. "¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes", argumentó en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas.

En un mensaje anterior, Trump había publicado un texto en el que un usuario de la red social X propuso que el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de origen cubano, sea presidente de Cuba. "¡Me suena bien!", respondió el mandatario norteamericano.

La respuesta de Cuba a Donald Trump

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, salió al cruce de Trump. "El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no sólo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", denunció el diplomático en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El canciller subrayó que "Cuba no recibe ni ha rebido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país" en referencia a la presencia de militares cubanos en el palacio presidencial venezolano durante el ataque estadounidense. "A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados", sostuvo.

También defendió el derecho de Cuba a "importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos".