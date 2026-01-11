La madre de Nahuel Gallo habló a la espera de su liberación: "Es muy desesperante"

“No tenemos ninguna novedad sobre él. Todo lo que se sabe es muy dudoso”, expresó su madre, Griselda Heredia del Valle, en una entrevista con TN. "Nahuel quedó solo, totalmente solo allí. Está desamparado, no tiene a nadie", agregó la mujer, tras señalar su nieto, hijo del efectivo, permanece junto con su madre, María Alexandra Gómez.

En la misma línea, Armando Gallo, hermano del gendarme, señaló que intentan mantener la calma dentro del difícil contexto que atraviesan: “Siempre le digo a mi mamá que trate de estar más tranquila, esperando una buena noticia. No podemos hacer mucho más”.

Respecto a los días que se viven en medio de las liberaciones de presos políticos, Heredia del Valle afirmó que el proceso está marcado por el dolor y la incertidumbre. “Es muy duro el día a día y tratamos de cuidar su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, sostuvo.

La madre de Gallo también recordó como uno de los momentos más dolorosos escuchar el testimonio de Iván Colmenares, un joven colombiano que compartió cautiverio con su hijo en la cárcel El Rodeo I, actualmente denominada Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS). “¿Te imaginás criar a un hijo para que pase por esto? Es muy fuerte. Nunca pensé que nos iba a tocar algo así. Es horrible, no tiene nombre”, lamentó.

“Es muy injusto que le ocurra a un hijo. Uno intenta ser fuerte, pero no siempre se puede”, agregó.

Por distintas vías, Argentina pidió la liberación y retorno del gendarme Nahuel Gallo. Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela.

Por otro lado, Heredia del Valle relató que, tras la detención de Nahuel, la dueña de la vivienda que él alquilaba en Mendoza les pidió que la desocupara. “A partir de mayo, la situación empeoró: Nahuel perdió la casa y tuvimos que ir a buscar sus pertenencias para llevarlas a Catamarca. No quedó nada, tampoco familia”, explicó.

"¿Cómo piensan que yo puedo sentirme como mamá? Sacar los cuadros, la ropa, las cosas del nene, el auto, la mudanza, traer todo. Estoy en tratamiento psiquiátrico porque es muy desesperante todo esto. Yo me siento dolida, me siento mal. Sé que hay una criatura inocente y ya no hay hogar", profundizó Griselda, que no pudo evitar romper en llanto al repasar el traumático episodio.

A pesar de todo, la madre del gendarme aseguró que mantiene la esperanza de reencontrarse con su hijo. “Trece meses sin escuchar su voz es desesperante. Pero seguimos con mucha fe, no la perdemos. Esperamos el regreso de mi hijo Nahuel Gallo con todo el amor del mundo”.