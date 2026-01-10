Estafa inmobiliaria: Pedro Troglio contó cómo perdió miles de dólares

En declaraciones a América, Troglio advirtió sobre el impacto de la situación y remarcó que muchas de las personas damnificadas perdieron los ahorros de toda su vida. Junto a su esposa, el entrenador presentó una denuncia judicial contra los administradores del emprendimiento, a quienes acusa de incumplir los contratos firmados en el marco de fideicomisos inmobiliarios que prometían rentas mensuales y la entrega de las unidades, compromisos que nunca se concretaron.

De acuerdo con la denuncia, Troglio ingresó al proyecto en 2024, cuando invirtió U$S64.000 por un departamento en pozo. El acuerdo contemplaba el pago de una renta mensual hasta la entrega de la vivienda, pero esos pagos comenzaron a registrarse de manera irregular y, finalmente, se interrumpieron. “Ya hacía meses que notábamos que nadie trabajaba en los edificios y en octubre dejaron de pagar la renta”, sostuvo el DT, al relatar cómo detectó que las obras estaban paralizadas

El entrenador también afirmó haber transferido otros USD 93.000 a una cuenta en Estados Unidos, siguiendo indicaciones de los responsables del proyecto mientras él se encontraba trabajando en Honduras. En la presentación judicial se plantea que existe una fuerte sospecha de que los fondos fueron apropiados por los administradores y derivados a cuentas personales en el exterior.

Troglio explicó que el vínculo con la empresa surgió en un encuentro informal con conocidos, lo que inicialmente generó confianza. Sin embargo, con el paso del tiempo se acumuló el incumplimiento de los pagos, la falta de avances en las obras y la ausencia de respuestas por parte de los responsables. Según su testimonio, la nueva administración a cargo de los proyectos no reconocerá el dinero aportado por los inversores originales.

La causa continúa su curso en distintas fiscalías de la provincia de Buenos Aires, donde se evalúa la posibilidad de unificar las denuncias presentadas. Mientras tanto, los damnificados, entre ellos el propio Troglio y otros particulares, reclaman judicialmente la devolución de los fondos invertidos.