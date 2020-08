La compañía SkyDrive Inc. informó que la prueba del auto volador SD-03 fue existosa. Según el director del proyecto, no es descabellado pensar que puedan comercializar este particular vehículo a partir de 2023.

El sueño de trasladarse en auto por los cielos con la misma facilidad que sobre tierra empieza a volverse realidad. Esta idea, con la que tanto ha jugado la ciencia a ficción, empieza a materializarse gracias a los avances de la compañía japonesa SkyDrive que acaba de realizar la primera prueba exitosa del SD-03, un pequeño coche volador tripulado por una persona. Mirá el video de esta impactante demostración: