José Antonio Kast: "Vamos a elegir entre libertad y comunismo"

“Vamos a elegir entre libertad y comunismo. No queremis ir ien la ruta de Cuba y Venezuela. Hoy entre todos hemos interpretado a una mayoría que quiere un país tranquilo y seguro. Y a partir de mañana tenemos un nuevo desafío y hay que multiplicar la energía. Hay que convocar a muchás más personas. Tenemos que ir por todos aquellos que no se atrtevieron a votar por nosotros, que no se atrevieron a dar ese paso”, afirmó el candidato del Frente Social Cristiano.

Embed Ha sido una votación histórica en que millones de chilenos se han levantado a elegir un Chile libre. Los AtreviDos hoy marcamos por la paz, la libertad y el progreso. https://t.co/2V5ELfWHsG — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) November 22, 2021

Desde su búnker de campaña, el empresario siguió: “Quiero agradecerle a cada chileno y chilena que hoy confió en nosotros, no los vamos a defraudar, vamos seguir caminando, vamos a recuperar la paz, el orden y el progreso”.

Y añadió: “Yo creo que corresponde es darle gracias a Dios, por cómo se desarrolló todo hasta ahora, es un regalo increíble saber que todo ha sido tranquilo y esperamos que siga siendo tranquilo. Este es un camino que partimos hace mucho tiempo, no exento de sacrificios, pero valió la pena. Hoy estamos en representación de millones de chilenos que miran con esperanza el futuro”.

Por último, dijo: "Vamos a trabajar para recuperar el orden, el trabajo y el progreso. Nos vamos a liberar de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo, de la violencia y la delincuencia”.