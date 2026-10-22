El Gobierno solicitó una prórroga para presentar su respuesta al pedido de revisión de los demandantes. El nuevo plazo vence el 2 de diciembre, en una causa que tuvo un giro favorable para el país.
Argentina solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos una prórroga de 30 días para responder al pedido de revisión presentado por los fondos demandantes en el juicio por la estatización de YPF. Con la extensión solicitada, la nueva fecha límite para presentar el escrito de oposición quedó fijada para el 2 de diciembre.
El pedido se conoció luego de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejara sin efecto formalmente la sentencia contra la Argentina y diera por cerrada la etapa de primera instancia del proceso judicial.
En 2023, la magistrada había ordenado al país pagar una indemnización de US$16.100 millones, una cifra que, con los intereses acumulados, superaba los US$18.000 millones. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó esa condena y Preska ratificó posteriormente esa determinación.
A través de su cuenta en la red social X, el analista Sebastián Maril informó sobre la presentación de la defensa argentina y recordó que los demandantes también habían solicitado una extensión de sus plazos. Su escrito original fue presentado el 30 de septiembre y publicado el 2 de octubre.
El conflicto judicial se originó en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando el Estado argentino avanzó con la nacionalización de la petrolera. La decisión derivó en una disputa legal impulsada por antiguos accionistas minoritarios ante los tribunales estadounidenses.
La demanda fue iniciada por Petersen Energía y Eton Park, mientras que Burford Capital financia el litigio y posee los derechos para llevar adelante el reclamo.
Tras el fallo adverso de septiembre de 2023, la Argentina apeló la sentencia y el expediente avanzó por distintas instancias judiciales. La revocación de la condena por parte de la Cámara de Apelaciones y la posterior decisión de Preska representaron un cambio clave en el proceso.
Ahora, la disputa continúa en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde la Argentina busca responder al pedido de revisión de los demandantes dentro del nuevo plazo solicitado.