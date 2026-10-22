Cómo comenzó el juicio por la estatización de YPF

El conflicto judicial se originó en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando el Estado argentino avanzó con la nacionalización de la petrolera. La decisión derivó en una disputa legal impulsada por antiguos accionistas minoritarios ante los tribunales estadounidenses.

La demanda fue iniciada por Petersen Energía y Eton Park, mientras que Burford Capital financia el litigio y posee los derechos para llevar adelante el reclamo.

Tras el fallo adverso de septiembre de 2023, la Argentina apeló la sentencia y el expediente avanzó por distintas instancias judiciales. La revocación de la condena por parte de la Cámara de Apelaciones y la posterior decisión de Preska representaron un cambio clave en el proceso.

Ahora, la disputa continúa en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde la Argentina busca responder al pedido de revisión de los demandantes dentro del nuevo plazo solicitado.