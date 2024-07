La NASA reveló información sobre los astronautas que están varados en el espacio

Suni Williams y Butch Wilmore despegaron el 5 de junio en el primer vuelo tripulado de la nueva cápsula Starliner de Boeing, la competencia de SpaceX para subir astronautas al complejo orbital.

En un principio se especulaba que esa misión, conocida como Prueba de Vuelo con Tripulación (CFT), durara solo unos 10 días, pero se fue prolongando cada vez más veces hasta el día de hoy, mientras la NASA y Boeing investigan fugas de helio y problemas con los propulsores que han surgido en Starliner.

Pese a las investigaciones, aún no hay una fecha de salida prevista para la misión CFT y, concretamente, mientras los días en el espacio siguen pasando, todo parece indicar que estos dos astronautas están varados en el espacio a la espera de que una cápsula Crew-Dragon de SpaceX los rescate y devuelva a Tierra.

Según Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, no creen que Starliner no podrá traer de vuelta a los astronautas, aunque "realmente queremos trabajar con el resto de los datos" que tienen disponibles.

Por su parte, Mark Nappi, vicepresidente del Programa de Tripulación Comercial de Boeing, brindó una conferencia de prensa y aseguró que los astronautas "no están atrapados". Además, explicó: "La tripulación no corre ningún peligro y no habrá un mayor riesgo si decidimos traer a Suni y Butch de regreso a la Tierra". Y aseguró que "Starliner está funcionando muy bien y estamos obteniendo exactamente lo que queríamos de esta prueba: aprender cosas que solo se pueden aprender en vuelo".