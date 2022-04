La salud de Rincón: "Su condición y criticidad son extremas"

Según el último partido médico difundido por la clínica Imbanaco, de Cali, las condiciones del símbolo de la Selección de Colombia "son extremas".

“Se permite informar que la condición de Freddy Rincón sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, las pruebas diagnósticas, los estudios radiológicos y la condición clinica no muestran una evolución favorable”, sostuvo Laureano Quintero, director médico.

Embed "Las condiciones de Freddy Rincón sigue siendo profundamente crítica. Los seguimientos, pruebas y estudios no muestran evolución favorable" Laureano Quintero director clínico.#FuerzaFreddy pic.twitter.com/KroQaNRYMT — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 13, 2022

Y continuó: “Tal como lo anunciamos desde el primer momento, su condición y criticidad son extremas. El pronóstico sigue siendo muy reservado. Seguiremos con todas las medidas pertinentes y debe ser claro que la evolución no es favorable”.

El exdelantero colombiano es el destinatario de cadenas de oración que se realizan en su nombre para que una fuerza divina lo ayude a tomar fuerzas y salir de este delicado momento.

Su hijo Freddy Steven Rincón le dio un mensaje a los seguidores de su padre y agadeció las muestras de apoyo que recibe constantemente desde diferentes partes del mundo.

"Les agradezco a todos los mensajes, sólo queda creer en Dios en que mi papá se levantará. Tenemos Fe a que todo saldrá bien", declaró el joven ante los medios colombianos en la puerta del sanatorio.

Rincón.jpg

“Es un dolor muy grande, porque en un tiempo atrás vivimos la partida de Andrés (Escobar) y ahora con este momento delicado de Freddy (Rincón). Entonces es duro porque lo tuve por muchos años como compañero de habitación, son muchas anécdotas, es un dolor inmenso y no acepto lo que le pasó. Me pasaron por WhatsApp imágenes y no las quise ver”, dijo Leonel Álvarez, excompañero de Rincón en la Selección y actual entrenador de Águilas Doradas.