"Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública. Estamos constatando la profundidad de esta descomposición, que se fue gestando de tiempo atrás", dijo López Obrador en conferencia de prensa.

Cienfuegos, ex funcionario de Peña Nieto fue arrestado el jueves por la DEA (Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos) en el aeropuerto de Los Angeles, al que había llegado en el marco de un viaje familiar.

"Es un hecho muy lamentable el que un ex secretario de la Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios. Son procesos legales, en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa", señaló el mandatario.

A su vez, López Obrador recordó que en su país “no existe ninguna investigación que tenga que ver con el narcotráfico” contra Cienfuegos, aunque también subrayó: "No vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo".