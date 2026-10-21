El Presidente quedó a un punto del candidato del Partido Liberal, según el último sondeo publicado en ese país. Se viene un nuevo debate entre ambos y el próximo domingo 25 de octubre se realizará el balotaje.
Cuando restan sólo cuatro días para el balotaje en Brasil, la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro asoma cada vez más ajustada. Según una encuesta publicada por la consultora Quast, el candidato del Partido Liberal (PL) reúne el 45% de la intención de voto, frente al 44% del Presidente.
La diferencia se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, aunque refleja una reducción de la ventaja que el senador opositor había obtenido tras la primera vuelta. Esto configura un empate técnico de cara a la elección que se realizará el domingo 25 de octubre.
En comparación con el sondeo anterior, Bolsonaro bajó un punto y Lula se mantuvo en el mismo porcentaje. Los votantes que dicen que emitirán un sufragio en blanco o nulo se mantienen en el 9%, y los indecisos están en el 2%, respecto con el 1% de la semana pasada. Quaest encuestó a 2.154 personas entre el 17 y el 20 de octubre.
La encuesta también midió la percepción de los votantes brasileños sobre el gobierno de Lula: el 47% desaprueba la administración actual, mientras que el 46% expresa su respaldo. El resultado marca un empate técnico, considerando el margen de error. El índice de aprobación aumentó un punto con respecto a la encuesta anterior, del 14 de octubre, en la que el 45% de los votantes apoyaba al gobierno y otro 48% lo desaprobaba.
La nueva encuesta es la primera luego de algunos momentos clave de la campaña. La semana pasada se puso fin al sistema de turnos laborales 6×1, una promesa electoral fundamental de Lula. Y después, los candidatos participaron en entrevistas en la cadena Globo y en un debate en Band.
En los últimos días, se intensificó el choque de narrativas en torno al programa Bolsa Familia. A partir de declaraciones de la coordinadora económica del aspirante opositor, la campaña de Lula comenzó a afirmar que una victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro pondría en peligro el programa.
El debate de Band fue considerado de muy baja calidad por las campañas, que ahora intentan ajustar la postura de Lula y Flávio Bolsonaro para el nuevo cara a cara en Globo del próximo viernes. Un estudio cualitativo también indicó que a los votantes no les gustó el primer debate.