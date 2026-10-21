A los 80 años, Lula busca su cuarto mandato en Brasil.

La recta final hacia el balotaje en Brasil

La nueva encuesta es la primera luego de algunos momentos clave de la campaña. La semana pasada se puso fin al sistema de turnos laborales 6×1, una promesa electoral fundamental de Lula. Y después, los candidatos participaron en entrevistas en la cadena Globo y en un debate en Band.

En los últimos días, se intensificó el choque de narrativas en torno al programa Bolsa Familia. A partir de declaraciones de la coordinadora económica del aspirante opositor, la campaña de Lula comenzó a afirmar que una victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro pondría en peligro el programa.

El debate de Band fue considerado de muy baja calidad por las campañas, que ahora intentan ajustar la postura de Lula y Flávio Bolsonaro para el nuevo cara a cara en Globo del próximo viernes. Un estudio cualitativo también indicó que a los votantes no les gustó el primer debate.