Macron anunció nuevo confinamiento por la "segunda ola" de coronavirus

El anuncio del mandatario francés se produce en medio de un drástico repunte de contagios en el país europeo.

"Estamos abrumados por una segunda ola que sin duda será más dura y mortal que la primera", indicó Macron en una conferencia de prensa.

Qué no se podrá hacer en Francia

A partir de este viernes, los ciudadanos estarán obligados a portar de nuevo un certificado de desplazamiento oficial para probar que salen de casa por una necesidad. Las únicas salidas autorizadas serán "para ir al trabajo, a una cita médica, dar asistencia (de emergencia), ir de compras o para tomar aire", explicó Macron.

Negocios no esenciales, como bares y restaurantes, no podrán abrir y las reuniones privadas vuelven a estar prohibidas. Mientras, desplazamientos entre regiones, con la excepción del fin de semana del Día de Todos los Santos, no se podrán realizar.

Qué sectores permanecen sin cambios

Las guarderías, escuelas, colegios y liceos permanecerán abiertos. "Nuestros niños no se verán privados de forma prolongada de la educación, del contacto con el sistema escolar", afirmó Macron. En cuanto a las instituciones de enseñanza superior, deberán continuar la modalidad de clases a distancia, de manera virtual.

Mientras, si bien los desplazamientos no están permitidos, las fronteras europeas "permanecerán abiertas", indicó el presidente.

Según los últimos datos de las autoridades sanitarias de Francia, el país contabiliza a día de hoy un total de 1, 2 millones de contagios, 36. 437 de los cuales se confirmaron en la última jornada, mientras que el total de casos letales se sitúa en 35. 785.

En estos momentos, 20 .184 pacientes se encuentran hospitalizados por coronavirus en Francia, incluidos 3. 036 en cuidados intensivos.